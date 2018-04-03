Алина Гросу выпустила новый чувствительный клип (Видео)

Поп-певица примерила нежные и яркие наряды. Однако наибольшее внимание в клипе привлекла откровенная сцена в постели, где Алина Гросу лежит в объятиях привлекательного манекенщика Самвела Туманяна, который победил в релити-шоу "Топ-модель по-украински". По словам певицы, эти кадры едва не стали причиной отмены ее помолвки. Ревнивый бойфренд не понял такую работу звезды и даже угрожал бросить ее. Однако такое заявление вызвало большое обсуждение в сети, а журналисты назвали это неудачным пиаром, ведь избранника Алины Гросу до сих пор никто не видел. В общем съемка клипа длилась всего лишь 7 часов. Температура же на улице была почти 20 градусов по Цельсию. Поэтому работа на съемочной площадке велась крайне сложно.