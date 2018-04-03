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Украинский певец LAUD презентовал новую песню (Видео)

LAUD
16:57 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Исполнитель LAUD (Владислав Каращук) выпустил новый клип на композицию "Вигадав".

Артист, который принимал участие в вокальном проекте "Голос страны" и был конкурсантом на Нацотборе Евровидения-2018, активно ведет сольную карьеру. LAUD уже презентовал новые композиции и видеоработы. Среди них – клип на волшебную песню "Вигадав".

В видео LAUD задерживает полиция за убийство любимой. Детективный клип искусно снял режиссер Максим Ксьонда, который сотрудничал с известными украинскими певцами и группами. В частности, с Джамалой, Кристиной Соловей, Сергеем Бабкиным, коллективами 5Nizza и ТНМК.

Клип LAUD "Вигадав"

"Идея клипа мне показалась очень интересной и кинематографической. Хотя мы снимали до глубокой ночи, процесс длился легко. Хорошо, что нужно было играть самого себя, а не какого-то маньяка. В видео зашифрована детективная история, мы рассчитываем на внимательных зрителей, которые смогут увидеть и понять сюжет", – рассказал LAUD.

Известно, что мелодию певец создал совместно с электронным музыкантом Романом Череновым, а слова композиции принадлежат Екатерине Роговой. Сейчас сторонники LAUD в восторге от нового сингла и уже ожидают концерт певца, который запланирован на 7 апреля.

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Все по теме:

Новости культуры, 5'nizza, LAUD, Владислав Каращук, Джамала, Евровидение 2018.
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