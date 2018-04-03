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Музыкальные композиции украинского ди-джея вошли в список лучших в мире (Видео)

Ди-джей Vakula
19:58 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Творчество украинского ди-джея Vakula высоко оценили критики издания Resident Advisor.

Ди-джей и музыкальный продюсер Vakula получил немалую славу за рубежом благодаря новому альбому Metaphors. Пластинка украинца вошла в список лучших релизов марта.

Рейтинг составили представители издания об электронной музыке Resident Advisor.

Украинский ди-джей получил 4,1 балла из 5, что является немалым достижением в издании. Музыкальные критики отметили, что в альбоме Vakula продемонстрировал мастерство как композитор и аранжировщик. Также украинский ди-джей, по словам экспертов, не боится экспериментировать со звуком, что создает новые неповторимые мелодии.

Альбом Metaphors ди-джея Vakula

Альбом Metaphors вобрал 5 оригинальных треков. Одну из композиций под названием Proem критики издания Resident Advisor назвали лучшим треком релиза.

Кроме украинца Vakula, в десятку лучших пластинок вошли работы The Mover, Essaie Pas, Kilchhofer, Electric Indigo, Facechain, Hunee, Mark Grusane, De Leon и Bézier.

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Новости культуры, De Leon и Bézier., Electric Indigo, Essaie Pas, Facechain, Hunee, Kilchhofer, Mark Grusane, Resident Advisor, The Mover, Vakula, Альбом Metaphors, Ди-джей Vakula, Украинская музыка, Электронная музыка.
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