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Вышел новый сингл от группы "MARLEN" (Видео)

"MARLEN"
13:27 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: MARLEN подарили своим слушателям третью песню с нового альбома.

Украинская группа MARLEN представила новый трек - "Промені", в который ребякта буквально вложили душу.

"Мы вложили в эту песню каждый частичку себя и очень надеемся, что Промені займут достойное место в сердцах наших слушателей!", - делаться музыканты.

Песня "Промені" творилась действительно коллективно: лирика в этот раз написана в соавторстве, помимо постоянного сонграйтера группы Сергея Романова ("Поэт") к ней приложила свои ручки фронтвумен Янина "Янцель" Жеман. За модный бит и грув отвечали драммер Михаил "Medved" Малеваный и басист Николай "Колян" Иваненко, а пронзительное соло на гитаре принадлежит Виталию "Вайту" Жигилию.

"Промени моїм містом" - уже молит солистка Янина может своего парня, а может того весеннего тепла, за которым так все соскучились.

"Промені" - это еще один эксперимент с саундом, который в этот раз помогал творить молодой и талантливый Слава Шкода.

Песню "Промені" совсем скоро можно будет услышать на волнах радиостанций и в сети Интернет.

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Новости культуры, Видео, Марлен, Новый альбом, Промені, Сингл.
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