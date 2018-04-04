Украинский фестиваль Strichka Festival попал в Топ-5 лучших мировых фестивалей
Новости культуры: Музыкальный украинский фестиваль Strichka Festival, который состоится в киевском клубе Closer 19-20 мая, попал на пятую позицию лучших майских фестивалей мира по версии издания Resident Advisor.
Авторы рейтинга отметили, что выбрали Strichka за воскресный лайв исполнителя Ion Ludwig на Лесном причале, говорится в издании Resident Advisor.
"Киевский клуб Closer, возможно, лучше секретное место Европы, а ежегодный фестиваль Strichka – прекрасная возможность познакомиться с ним. Он проходит с вечера субботы до утра понедельника, в программе – смесь хауса, техно и экспериментальной музыки (Ion Ludwig, Luke Slater, Wolfgang Voigt). В этом году Strichka официально откроет Лесной причал – летняя площадка, где каждый год играют лучшие диджеи. Оставьте немного сил, чтобы потанцевать в воскресенье в лучах теплого киевского солнца", – пишет издание.
В десятку лучших музыкальных фестов также вошли:
- Movement (Детройт, США)
- Nuits Sonores (Лион, Франция)
- Primavera Sound (Барселона, Испания)
- Moogfest (Дарем, США)
- Strichka (Киев, Украина)
- Lente Kabinet (Амстердам, Нидерланды)
- Love Saves The Day (Бристоль, Британия)
- MUTEK San Francisco (Сан-Франциско, США)
- The Star Festival (Киото, Япония)
- Mira (Берлин, Германия).