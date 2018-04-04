Украинский фестиваль Strichka Festival попал в Топ-5 лучших мировых фестивалей

Авторы рейтинга отметили, что выбрали Strichka за воскресный лайв исполнителя Ion Ludwig на Лесном причале, говорится в издании Resident Advisor.

"Киевский клуб Closer, возможно, лучше секретное место Европы, а ежегодный фестиваль Strichka – прекрасная возможность познакомиться с ним. Он проходит с вечера субботы до утра понедельника, в программе – смесь хауса, техно и экспериментальной музыки (Ion Ludwig, Luke Slater, Wolfgang Voigt). В этом году Strichka официально откроет Лесной причал – летняя площадка, где каждый год играют лучшие диджеи. Оставьте немного сил, чтобы потанцевать в воскресенье в лучах теплого киевского солнца", – пишет издание.

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