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Украинский фестиваль Strichka Festival попал в Топ-5 лучших мировых фестивалей

Музыкальный украинский фестиваль Strichka Festival
18:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Музыкальный украинский фестиваль Strichka Festival, который состоится в киевском клубе Closer 19-20 мая, попал на пятую позицию лучших майских фестивалей мира по версии издания Resident Advisor.

Авторы рейтинга отметили, что выбрали Strichka за воскресный лайв исполнителя Ion Ludwig на Лесном причале, говорится в издании Resident Advisor.

"Киевский клуб Closer, возможно, лучше секретное место Европы, а ежегодный фестиваль Strichka – прекрасная возможность познакомиться с ним. Он проходит с вечера субботы до утра понедельника, в программе – смесь хауса, техно и экспериментальной музыки (Ion Ludwig, Luke Slater, Wolfgang Voigt). В этом году Strichka официально откроет Лесной причал – летняя площадка, где каждый год играют лучшие диджеи. Оставьте немного сил, чтобы потанцевать в воскресенье в лучах теплого киевского солнца", – пишет издание.

В десятку лучших музыкальных фестов также вошли:

  • Movement (Детройт, США)
  • Nuits Sonores (Лион, Франция)
  • Primavera Sound (Барселона, Испания)
  • Moogfest (Дарем, США)
  • Strichka (Киев, Украина)
  • Lente Kabinet (Амстердам, Нидерланды)
  • Love Saves The Day (Бристоль, Британия)
  • MUTEK San Francisco (Сан-Франциско, США)
  • The Star Festival (Киото, Япония)
  • Mira (Берлин, Германия).
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Новости культуры, Strichka Festival, Музыка, Музыкальный украинский фестиваль Strichka Festival, Топ-5 лучших мировых фестивалей, Украина, Фестиваль.
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