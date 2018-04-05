Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: АТО на Донбассе закончится в мае Порошенко: АТО на Донбассе закончится в мае
Новости: Депутаты приняли закон о дипслужбе Депутаты приняли закон о дипслужбе
Новости: Чей гол красивее: Роналду или Зидана? Чей гол красивее: Роналду или Зидана?
Новости: BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии
X

DZIDZIO возглавил список самых популярных украиноязычных музыкальных песен на Youtube

DZIDZIO
14:00 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Клипы украинской поп-группы DZIDZІO заняли лидирующие позиции среди самых популярных украиноязычных видео на Youtube.

Известная украинская группа DZIDZІO благодаря своим украиноязычным клипам стала самой популярной на Youtube.

Среди 50 видеоработ, которые вошли в список самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube, 11 клипов группы DZIDZІO.

Эти 11 работ набрали 153,794 миллионов просмотров.

А вот среди 11 клипов группы самой популярной оказалась видеоработа "Паук", которую DZIDZІO исполнил в дуэте с Вовой со Львова.

Кроме того, в список также попали и такие клипы DZIDZIO: "Я і Сара", "108", "Каділлак", "Сусіди", "Чекаю. Цьом"," Банда-Банда", "Вихідний", "Я їду до мами", Marsik, и "Птахоподібна".

Стоит отметить, что клип DZIDZIO "Банда-Банда" вошел в ТОП-10 ежегодного рейтинга YouTube Rewind 2017 - самых популярных видео года на YouTube в мире и Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, DZIDZIO, YouTube, Видео, Группа, Песни, Список, Укроязычные видео.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Вышел новый сингл от группы "MARLEN" (Видео) Музыкальные композиции украинского ди-джея вошли в список лучших в мире (Видео) Евровидение 2018: организаторы рассказали, под каким номером выступит Украина

Последние новости

В Киеве детей кормили просроченными продуктами Самая красивая ведущая, которую вы когда-либо видели (Фото) Порошенко хочет провести широкополосный интернет в села
Сегодня читают
01 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
02 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
03 Украина получит снайперское вооружение из США
04 Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну
05 На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист
Новости сегодня
15:10 Смех да и только: забавные снимки, которые не стоить размещать в свадебном альбоме
15:05 Василий Вирастюк станет участником в шоу "Зважені та щасливі"
15:01 Финляндия разрешила строительство "Северного потока"
15:00 Тренер "Ромы": Рефери и мы помогли "Барселоне"
14:53 63-летняя преподавательница из Нью-Йорка стала звездой интернета (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко рассказал о предстоящей встрече с Меркель Порошенко рассказал о предстоящей встрече с Меркель
Новости: Украина получит снайперское вооружение из США Украина получит снайперское вооружение из США
Новости: Из-за госдолга золотовалютные резервы Украины сократились Золотовалютные резервы НБУ в марте снизились на 1,2%
Новости: Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи
Добавить комментарий
0