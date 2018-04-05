DZIDZIO возглавил список самых популярных украиноязычных музыкальных песен на Youtube

Известная украинская группа DZIDZІO благодаря своим украиноязычным клипам стала самой популярной на Youtube.

Среди 50 видеоработ, которые вошли в список самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube, 11 клипов группы DZIDZІO.

Эти 11 работ набрали 153,794 миллионов просмотров.

А вот среди 11 клипов группы самой популярной оказалась видеоработа "Паук", которую DZIDZІO исполнил в дуэте с Вовой со Львова.

Кроме того, в список также попали и такие клипы DZIDZIO: "Я і Сара", "108", "Каділлак", "Сусіди", "Чекаю. Цьом"," Банда-Банда", "Вихідний", "Я їду до мами", Marsik, и "Птахоподібна".

Стоит отметить, что клип DZIDZIO "Банда-Банда" вошел в ТОП-10 ежегодного рейтинга YouTube Rewind 2017 - самых популярных видео года на YouTube в мире и Украине.