Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко встретился с французскими парламентариями: что обсуждалось Порошенко встретился с французскими парламентариями: что обсуждалось
Новости: Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
Новости: Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса
Новости: Страстная пятница: почему так называется этот день Страстная пятница: почему так называется этот день
X

Джаред Лето возвращается в Украину с концертом: 5 лучших клипов 30 Seconds to Mars

30 Seconds to Mars
20:44 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Легендарные 30 Seconds to Mars уже 30 апреля соберут киевский Дворец Спорта на грандиозную вечеринку.

Группа братьев Лето везет украинским поклонникам свой новый альбом "America", который мир увидел сегодня, 6 апреля. Кроме новых песен, группа сыграет свои лучшие, уже легендарные хиты.

Готовимся к фееричному концерту вместе. Далее – 5 лучших клипов 30 Seconds to Mars. Так как лидер группы Джаред Лето, известный актер с Оскаром в кармане, к видеоработам относится очень серьезно. Каждый клип – на самом деле едва ли не короткометражный фильм с историей и содержанием. Более того – режиссирует их сам Джаред под псевдонимом Барталомью Каббинса.

Walk On Water

Эта новая работа группы действительно впечатляет. В День Независимости США американские рокеры сняли своеобразный портрет страны. Съемки проходили в один день в 50 штатах. А над видео работали 92 команды. Режиссером клипа является сам Джаред Лето. Кадры, которые не попали в работу, станут частью документального фильма Джареда – "Один день из жизни Америки".

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars - Walk On Water:

From Yesterday

Один из лучших клипов в мировом шоу-бизнесе. И один из самых дорогих. Ходили слухи, что на эту видеоработу группа потратила 13 000 000 долларов! В 2010 году Джаред Лето эту информацию опроверг. Сколько же на самом деле стоит клип – музыкант так и не признался.

Джареда невероятно впечатлил фильм Бернардо Бертолуччи "Последний император". Лето так проникся историей, что решил снять клип в Китае в Запретном городе. Интересно, что в сценах боя не снимались дублеры, а участники группы.

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – From Yesterday:

A Beautiful Lie

Еще один шедевр от группы. На этот раз музыканты отправились в Гренландию на 200 миль севернее Полярного круга. Так музыканты пытались привлечь внимание к проблеме глобального потепления. В центре внимания – невероятные пейзажи вечной мерзлоты.

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – A Beautiful Lie:

The Kill

Двойники в смокингах и тайные коды. Клип полностью копирует образы из фильма "Сияние", снятого по одноименной книге Стивена Кинга. В клипе также используется техника разделения экрана, которая была популярной в кино в 20-х годах.

Кстати, в двух клипах The Kill и From Yesterday встречается число 6277. Если на телефоне набирать слово Mars – выйдет этот тайный код.

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – The Kill:

City Of Angels

А это уже видеопризнание в любви Лос-Анджелесу. Для создания клипа Джаред Лето собрал немало звезд. Линдси Лохан, Джеймс Франко, Селена Гомез, Эшли Олсен рассказывают о любимом Городе Ангелов в 11-ти минутном ролике.

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – City Of Angels:

30 Seconds to Mars едут в Украину с концертом после длительной тишины. Джаред Лето в последние 3 года активно снимался в кино. Все же помнят сумасшедшего Джокера в фильме "Отряд самоубийц".

В 2014 году во время гастролей Джаред посетил Евромайдан – фотографировал баррикады и общался с протестующими, которые тогда жили в палатках.

"В Украине живут смелые и отважные люди, у которых есть мечта", – сказал тогда Джаред Лето.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 30 Seconds to Mars, 5 лучших клипов 30 Seconds to Mars, Джаред Лето, Концерт, Лучшие клипы, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Макс Барских выпустил клип на песню "Сделай громче" (Видео) Face Yourself: корейская группа BTS выпустила альбом, который сразу стал хитом Управление имуществом для Евровидения передали Госкомтелерадио

Последние новости

Климкин отметил важность синхронизации санкций США и ЕС против РФ 5 игроков "Арсенала" попали в сборную недели Лиги Европы Племянницу Скрипаля не пустили в Британию
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Какие части тела никогда не следует трогать руками
03 Похудение без диет: названы главные советы
04 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
05 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
Новости сегодня
21:43 Энтони Джошуа может сразиться с Миллером в США
21:39 Ученые обнаружили в Перу новые геоглифы
21:35 Волонтеров оштрафовали за надпись "Против Путина"
21:27 Джамала впервые показала, как выглядит после родов
21:22 "РБ Лейпциг" минимально обыграл "Марсель" в Лиге Европы (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Капитана "Норда" задержали на 60 суток Капитана "Норда" задержали на 60 суток
Новости: Скрипаль пошел на поправку Скрипаль пошел на поправку
Новости: Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ
Новости: К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X
Добавить комментарий
0