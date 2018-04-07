Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД ожидают от Порошенко и Меркель решений о миротворцах на Донбассе В МИД ожидают от Порошенко и Меркель решений о миротворцах на Донбассе
Новости: Штаб призывает оккупантов Донбасса соблюдать "Пасхальное перемирие" Штаб призывает оккупантов соблюдать "Пасхальное перемирие"
Новости: Пловец Романчук завоевал "серебро" на международном турнире в Швеции Пловец Романчук завоевал "серебро" на международном турнире в Швеции
Новости: Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
X

Названы лучшие женские рэп-хиты всех времен (Видео)

Женские рэп-хиты
10:30 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Музыкальные критики The Guardian составили рейтинг лучших хип-хоп композиций всех времен, исполненных женщинами.

Лидером рейтинга оказалась композиция американской исполнительницы Мисси Эллиотт – The Rain. Мисси Эллиотт – не только рэпер, но и автор песен и музыкальный продюсер. За годы своего творчества Мисси получила пять премий Грэмми, а продажи ее альбомов в США составляют более 30 миллионов копий.

Топ-10 лучших женских рэп-хитов всех времен выглядит так:

1. Мисси Эллиотт – The Rain

2. Лил Ким – Big Momma Thang

3. Cardi B – Bodak Yellow

4. BWP – Two Minute Brother

5. Лорин Хилл – Doo Wop (That Thing)

6. Ники Минаж – Did It On ‘Em

7. Азалия Бэнкс – 212

8. Нене Черри– Buffalo Stance

9. Энджи Мартинез, Лил Ким, Мисси Эллиотт, Left Eye и Da Brat – Not Tonight (Ladies Night Remix)

10. Фокси Браун – I’ll Be

На втором месте в списке – хит Big Momma Thang от Лил Ким.Тройку лидеров замыкает трек Bodak Yellow от хип-хоп-исполнительницы Cardi B.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Видео, женские рэп-хиты, Клипы, Музыка, Песни, реп-хиты, Рэп.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

DZIDZIO возглавил список самых популярных украиноязычных музыкальных песен на Youtube Макс Барских выпустил клип на песню "Сделай громче" (Видео) Face Yourself: корейская группа BTS выпустила альбом, который сразу стал хитом

Последние новости

Экс-тренер "Боруссии" возглавит ПСЖ Около 7 тысяч спасателей ГСЧС будут нести службу во время Пасхи Поражающие воображение скульптуры животных из гильз (Фото)
Сегодня читают
01 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
02 Шведы презентовали уникальный грузовик будущего (Видео)
03 Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
04 Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)
05 Откуда взялись современные вирусы: ученые провели необычное исследование
Новости сегодня
11:39 В Канаде автобус хоккейной команды столкнулся с грузовиком
11:32 Экипаж "Норда" вышел на свободу, но без паспортов и с повестками в СБУ
11:29 Сидорчук рассказал о возвращении в общую группу "Динамо"
11:23 Виталий Кличко: Парковка в неположенном месте обойдется очень дорого
11:18 В небе над Харьковом заметили редкое природное явление
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НАТО выступает за конструктивный диалог с Россией НАТО выступает за диалог с РФ
Новости: Глава МИД Украины прогнозирует скорую встречу в "нормандском формате" Климкин о встрече в "нормандском формате"
Новости: СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера Трамп начал подготовку к допросу Мюллера
Новости: Сегодня православные отмечают Благовещения Пресвятой Богородицы Сегодня православные отмечают Благовещения Пресвятой Богородицы
Добавить комментарий
0