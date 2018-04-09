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Сын Таисии Повалий забыл слова во время выступления на "Голосе страны" (Видео)

Трио "Nude voices"
13:46 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Денис Повалий, выступающий со своей группой "Nude voices" на сцене "Голоса страны", забыл слова и пожелал покинуть проект.

Сын народной артистки Украины Таисии Повалий, который со своей экспериментальной группой "Nude voices" принимает участие в "Голосе страны-8" на этапе "нокаутов" оплошал на сцене .

Видео выступления опубликовано на YouTube-канале проекта. Во время исполнения своей партии Денис забыл слова. 

"Я ухожу, я забыл все. Я залажал и я уступаю свое место", - сказал после выступления Повалий.

Выступление "Nude voices"

Потапу выступление понравилось: "Так прикольно, ничего не было заметно. Я хочу, чтобы вы были в прямых эфирах".

А Джамала сказала, что на сцене не было трио, а каждый был сам по себе. По словам тренера, участникам стоит прекратить ссоры внутри коллектива и сосредоточиться на музыке.

Как рассказала солистка Nude voices, конфликты в группе возникают из-за Повалий. "Денис у нас парень из джаза и он считает, что джазовые вокалисты не репетируют, а импровизируют. А мы хотим стабильности, постоянных репетиций", - сказала Катя.

Несмотря на ошибку, Джамала оставила музыкальный коллектив в проекте. 

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Новости культуры, "Голос страны" 8 сезон, Nude voices, Голос страны, Денис Повалий, Джамала, Тина Кароль.
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