Для съемки визитки MELOVIN уехал в Португалию

Украинский певец из Одессы MELOVIN, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, прибыл в Португалию на съемки своей визитки.

Об этом говорится на Facebook-странице Eurovision Ukraine.

Ранее сообщалось, что MELOVIN снял клип на конкурсную песню "Under The Ladder". Роль соблазнительницы досталась супермодели Юлии Гершун. Режиссером стал Тарас Голубков, который ранее снимал клип для певца MONATIK.