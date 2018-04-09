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Для съемки визитки MELOVIN уехал в Португалию

MELOVIN
20:40 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Первый и второй полуфиналы конкурса Евровидение-2018 состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

Украинский певец из Одессы MELOVIN, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, прибыл в Португалию на съемки своей визитки.

Об этом говорится на Facebook-странице Eurovision Ukraine.

Ранее сообщалось, что MELOVIN снял клип на конкурсную песню "Under The Ladder". Роль соблазнительницы досталась супермодели Юлии Гершун. Режиссером стал Тарас Голубков, который ранее снимал клип для певца MONATIK.

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Все по теме:

Новости культуры, MELOVIN, Визитка, Евровидение, Евровидение 2018, Певец, Португалия, Съемки.
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