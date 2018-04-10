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Анна Седокова представила новый сингл на песню "Ни слова о нем" (Видео)

Анна Седокова
13:02 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости культуры: На выходных состоялась премьера нового сингла Анны Седоковой "Ни слова о нем". Автором слов и музыки к новому треку стала Ана Бастон .

За пару часов до релиза певица выложила интригующий анонс из солнечного Майами. На видео мелькают океан, песок, женские формы и тень, соблазнительно танцующая под ритмы новой мелодии.

"Сегодня ночью выходит моя песня "Ни слова о нем", и я очень волнуюсь. Потому что теперь это моя любимая песня и любимое настроение. Там такие слова, там наши слова! Ну и биточек!"-рассказала про новую работу артистка.

В своем творчестве Анна Седокова продолжает тему взаимоотношений с противоположным полом, а весной это особенно актуально!

Любители подвигаться на танцполе уже оценили новое творение Седоков и добавили новый трек в свой плейлист.

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