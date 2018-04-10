Музыкальный клип "Despacito" был удален из YouTube

Хакерская группировка Prosox and Kuroi'sh удалила из видеохостинга YouTube клип "Despacito", который набрал рекордное количество просмотров.

Хакеры взломали группу музыкальных каналов Vevo на YouTube, сообщает BBC. В частности, они подменили самый популярный ролик в истории сервиса, клип на песню "Despacito", собственным видео, на котором были изображены неизвестные в масках с оружием в руках.

В описании видео появилась надпись "Освободите Палестину". После хакерской атаки клип "Despacito" был удален. Также хакеры атаковали клипы таких исполнителей, как Селена Гомес, Дрейк и Тейлор Свифт.

Добавим, немало авторитетных изданий назвали песню "Despacito" одной из лучших в 2017 году. Кроме того, это самый популярный клип на видеохостинге YouTube.