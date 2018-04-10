Джамала поделилась с поклонниками своим выступлением в 14 лет (Видео)

На странице в Instagram исполнительница выложила архивное видео, где она танцует самбу и исполняет песню, которой, по словам артистки, она тогда очень стеснялась.

"Я помню, как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста, стеснялась этого латино-костюма, но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой. Сладкие 14 лет и зажигательная самба", – прокомментировала ролик Джамала.

Вместе с тем звезда выложила фрагмент того самого "смелого" текста:

"Потанцуй смелей девчонка ты под шелест этих волн

Поцелуй его девчонка волны шепчутся о чем-то

Поцелуй его девчонка, верь что он в тебя влюблен

Самба волнует и зовет, ветер ликует и поет

Ветреный танец на песке и не бывать тоске".