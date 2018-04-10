Джамала поделилась с поклонниками своим выступлением в 14 лет (Видео)
Новости культуры: Джамала, которая недавно стала мамой, решила поделиться с поклонниками видео, на котором она в подростковом возрасте поет и танцует на сцене.
На странице в Instagram исполнительница выложила архивное видео, где она танцует самбу и исполняет песню, которой, по словам артистки, она тогда очень стеснялась.
Вот это да! Вчера #серверкакура прислал это архивное видео . Я помню как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста , стеснялась этого латино костюма , но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой :)сладенькие 14 лет и зажигательная самба Потанцуй смелей девчёнка ты под шелест этих волн Поцелуй его девчёнка волны шепчутся о чем-то Поцелуй его девчёнка , верь что он в тебя влюблён Самба волнует и зовёт , ветер ликует и поёт Ветреный танец на песке и не бывать тоске
"Я помню, как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста, стеснялась этого латино-костюма, но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой. Сладкие 14 лет и зажигательная самба", – прокомментировала ролик Джамала.
Вместе с тем звезда выложила фрагмент того самого "смелого" текста:
"Потанцуй смелей девчонка ты под шелест этих волн
Поцелуй его девчонка волны шепчутся о чем-то
Поцелуй его девчонка, верь что он в тебя влюблен
Самба волнует и зовет, ветер ликует и поет
Ветреный танец на песке и не бывать тоске".