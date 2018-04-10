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Джамала поделилась с поклонниками своим выступлением в 14 лет (Видео)

Джамала
14:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Джамала, которая недавно стала мамой, решила поделиться с поклонниками видео, на котором она в подростковом возрасте поет и танцует на сцене.

На странице в Instagram исполнительница выложила архивное видео, где она танцует самбу и исполняет песню, которой, по словам артистки, она тогда очень стеснялась.

 

Вот это да! Вчера #серверкакура прислал это архивное видео . Я помню как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста , стеснялась этого латино костюма , но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой :)сладенькие 14 лет и зажигательная самба Потанцуй смелей девчёнка ты под шелест этих волн Поцелуй его девчёнка волны шепчутся о чем-то Поцелуй его девчёнка , верь что он в тебя влюблён Самба волнует и зовёт , ветер ликует и поёт Ветреный танец на песке и не бывать тоске

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

"Я помню, как стеснялась этой песни из-за довольно смелого текста, стеснялась этого латино-костюма, но все это были маленькие шаги в работе и борьбе над собой. Сладкие 14 лет и зажигательная самба", – прокомментировала ролик Джамала.

Вместе с тем звезда выложила фрагмент того самого "смелого" текста:

"Потанцуй смелей девчонка ты под шелест этих волн

Поцелуй его девчонка волны шепчутся о чем-то

Поцелуй его девчонка, верь что он в тебя влюблен

Самба волнует и зовет, ветер ликует и поет

Ветреный танец на песке и не бывать тоске".

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Новости культуры, Instagram, архивное видео, Видео, Выступление, Подростковый возраст.
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