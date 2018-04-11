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Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале

MELOVIN
19:02 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: На сайте международного песенного конкурса Евровидение появились оценки букмекеров, которые определили, кто пройдет в финал в 2018 году.

Как известно, участие в Евровидении 2018 будут принимать 42 страны. На песенном конкурсе Украина выступит последней во втором полуфинале.

Певцу MELOVIN, который представит на конкурсе Украину, прогнозируют третье место во втором полуфинале, а это означает, что у артиста есть шансы пройти в финал Евровидения-2018. По оценкам букмекеров, вторую строчку займет Австралия, а на первом месте – Швеция.

Напомним, ранее букмекеры определились с вероятным победителем Евровидения. Первое место они отдали конкурсантке из Израиля. Евровидение 2018 состоится 8, 10 мая (полуфиналы) и 12 мая (финал) в Лиссабоне.

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Все по теме:

Новости культуры, MELOVIN, Букмекеры, Евровидение 2018, Конкурс, Место, Музыка, Полуфинал.
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