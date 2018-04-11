https://telegraf.com.ua/files/2018/04/73860_0-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4005935-evrovidenie-2018-bukmekeryi-nazvali-kakoe-mesto-zaymet-melovin-v-polufinale.html
Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале
Новости культуры: На сайте международного песенного конкурса Евровидение появились оценки букмекеров, которые определили, кто пройдет в финал в 2018 году.
Как известно, участие в Евровидении 2018 будут принимать 42 страны. На песенном конкурсе Украина выступит последней во втором полуфинале.
Певцу MELOVIN, который представит на конкурсе Украину, прогнозируют третье место во втором полуфинале, а это означает, что у артиста есть шансы пройти в финал Евровидения-2018. По оценкам букмекеров, вторую строчку займет Австралия, а на первом месте – Швеция.
Напомним, ранее букмекеры определились с вероятным победителем Евровидения. Первое место они отдали конкурсантке из Израиля. Евровидение 2018 состоится 8, 10 мая (полуфиналы) и 12 мая (финал) в Лиссабоне.
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