Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале

Как известно, участие в Евровидении 2018 будут принимать 42 страны. На песенном конкурсе Украина выступит последней во втором полуфинале.

Певцу MELOVIN, который представит на конкурсе Украину, прогнозируют третье место во втором полуфинале, а это означает, что у артиста есть шансы пройти в финал Евровидения-2018. По оценкам букмекеров, вторую строчку займет Австралия, а на первом месте – Швеция.

Напомним, ранее букмекеры определились с вероятным победителем Евровидения. Первое место они отдали конкурсантке из Израиля. Евровидение 2018 состоится 8, 10 мая (полуфиналы) и 12 мая (финал) в Лиссабоне.