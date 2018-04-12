Погиб фронтмен группы The Overtones

В декабре 2017 года на 75-м году умер известный французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей. Теперь стало известно о смерти участника британской группы The Overtones Тимми Матли. Музыкант скончался в возрасте 36 лет. Представитель коллектива заявил, что обстоятельства смерти пока неизвестны.

Однако, известно, что в сентябре 2016 года у Матли диагностировали рак кожи третьей степени. Из-за болезни он отказался от участия в рождественском туре группы, но вернулся на сцену в июле 2017-го.

В январе 2018-го Матли сообщил поклонникам, что результаты последних анализов выглядят хорошо, и что меланома практически отступила.

"Мы знаем, эта новость разобьет вам всем сердце так же, как и нам. Спасибо за любовь и поддержку в это трудное время", — написали в Twitter участники The Overtones.

Кроме того, в мае Матли собирался прыгнуть с парашютом в рамках благотворительной кампании в поддержку больницы Royal Marsden, где ему обеспечили передовое лечение.