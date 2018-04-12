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Погиб фронтмен группы The Overtones

Тимми Матли
10:42 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Обстоятельства смерти пока неизвестны, но в 2016 году у музыканта обнаружили рак кожи третьей степени.

В декабре 2017 года на 75-м году умер известный французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей. Теперь стало известно о смерти участника британской группы The Overtones Тимми Матли. Музыкант скончался в возрасте 36 лет. Представитель коллектива заявил, что обстоятельства смерти пока неизвестны.

Однако, известно, что в сентябре 2016 года у Матли диагностировали рак кожи третьей степени. Из-за болезни он отказался от участия в рождественском туре группы, но вернулся на сцену в июле 2017-го.

В январе 2018-го Матли сообщил поклонникам, что результаты последних анализов выглядят хорошо, и что меланома практически отступила.

"Мы знаем, эта новость разобьет вам всем сердце так же, как и нам. Спасибо за любовь и поддержку в это трудное время", — написали в Twitter участники The Overtones.

Кроме того, в мае Матли собирался прыгнуть с парашютом в рамках благотворительной кампании в поддержку больницы Royal Marsden, где ему обеспечили передовое лечение.

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Новости культуры, The Overtones, Альманах 2018, Группа, Тимми Матли, Фронтмен.
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