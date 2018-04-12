Мария Яремчук и DSIDE BAND презентовали новый трек "Дай любов" (Видео)

Мария Яремчук вместе с подростковым танцевальным бойз бэндом DSIDE BAND презентует новый трек "Дай любов".

Новая песня созданная в стиле украинского современного хип-хопа, - это новое веяние в украинской музыке. Композиция представляет собой скрытый страстный диалог, в котором исполнители рассказали о близких каждому человеку чувствах.

"Дай любов" несет простой, понятный и важный месседж, который гармонично звучит из уст современного поколения: и взрослой девушки, и мальчиков-подростков", - говорит о премьере Мария.

Мелодичный, ультрамодный украинский хип-хоп в исполнении Марии Яремчук и DSIDE BAND впервые прозвучал со сцены Дворца Украина. В рамках концертного шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" артисты представили эффектный номер, хореографом-постановщиком которого выступил руководитель проекта DSIDE BAND Руслан Махов.

Руслан и Мария знакомы уже не первый год, неоднократно работали вместе над созданием постановок для концертных шоу и видеоклипов.

"Энергия парней и Маши очень схожи. Они молодые, динамичные, заряжают публику своей музыкой и несут правильный месседж. Это новая Украинский Музыка, она запоминается и не похожа на других - модная, вкусная, с совершенно новым звучанием. Музыка, которую может слушать каждый, танцевать под нее и, конечно, влюбляться. Мы рады творческому тандему. Надеемся, эта песня найдет место в сердцах слушателей", - комментирует коллаборацию Руслан Махов.