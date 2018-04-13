Диана Шурыгина записала свой первый музыкальный трек (Видео)

Партнером девушки стал певец Саша Акт.Композиция, которую они совместно исполнили, получила название "Полетели". По некоторым данным, Шурыгина и Акт уже во всю ведут совместную творческую деятельность, и к настоящему времени успели записать не один, а целых три трека. Молодые исполнители планируют к концу года представить свой первый совместный студийный альбом. 17-летняя Диана Шурыгина приобрела всеобщую известность в 2016 году после освещения телевизионными ток-шоу истории ее изнасилования Сергеем Семеновым. Молодого человека после возбуждения уголовного дела отправили за решетку, однако в начале января 2018 года выпустили по УДО. Общественность в данной ситуации разделилась. Некоторые поддержали Шурыгину, некоторые – Семенова.