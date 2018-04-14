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В Луцке выступил самый быстрый пианист мира

Любомир Мельник
10:06 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В Луцке накануне впервые состоялся концерт канадского композитора украинского происхождения Любомира Мельника.

"Я играю на такой скорости, что некоторые тона человеческое ухо уже не способно услышать", - утверждает музыкант. Любомир Мельник способен играть 19,5 нот в секунду каждой рукой, чем пользуется не только и не столько для демонстрации своей техники.

"Еще в начале 80-х пианист Любомир Мельник разработал собственную нотацию и технику игры сверхбыстрых арпеджио(называемую "непрерывной музыкой"), написав огромное количество произведений с ее использованием. Поскольку немногие могут исполнить его произведения, Любомир выступает сам, демонстрируя невероятное и каждый раз поражающее владение инструментом", - рассказывают организаторы концерта.

Во время около полуторачасового концерта маэстро исполнил лишь три собственных произведения - "Иллирион (Ellirion)", "Бабочка" и "Мельница". В последнем Мельник наиболее ярко продемонстрировал свою чрезвычайную технику и виртуозность.

 

 

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Новости культуры, Видео, Концерт, Луцк, Любомир Мельник, Музыкант, Пианист, самый быстрый пианист мира.
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