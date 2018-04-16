MONATIK представил новый сингл в прямом эфире шоу "Голос країни" (Видео)

В 12 выпуске 8 сезона шоу "Голос країни" популярный артист MONATIK исполнил свой новый трек "Жизнь поет", который войдет в третий сольный альбом певца.

После того, как исполнитель спел новую песню, он признался, что "наша с вами жизнь запоет яркими красками".

"Для меня большая честь презентовать свою новую песню именно на площадке проекта "Голос країни". Искренне верю в то, что наша с вами жизнь запоет яркими красками. Благодаря тому, что каждый из нас будет множить добро и счастье, поддерживать друг друга - жизнь запоет. Давайте будни делать счастливыми и напрочь лишаться безразличия по отношению помощи друг другу", - говорит певец.