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MONATIK представил новый сингл в прямом эфире шоу "Голос країни" (Видео)
19:53 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: Украинский певец MONATIK представил мотивационный сингл "Жизнь поет".
В 12 выпуске 8 сезона шоу "Голос країни" популярный артист MONATIK исполнил свой новый трек "Жизнь поет", который войдет в третий сольный альбом певца.
После того, как исполнитель спел новую песню, он признался, что "наша с вами жизнь запоет яркими красками".
"Для меня большая честь презентовать свою новую песню именно на площадке проекта "Голос країни". Искренне верю в то, что наша с вами жизнь запоет яркими красками. Благодаря тому, что каждый из нас будет множить добро и счастье, поддерживать друг друга - жизнь запоет. Давайте будни делать счастливыми и напрочь лишаться безразличия по отношению помощи друг другу", - говорит певец.
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