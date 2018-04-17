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Тарифы для украинцев в музыкальном сервисе Deezer снизятся вдвое

Deezer
21:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Deezer стал доступен на украинском языке,также в нем появятся плейлисты с исключительно украинской музыкой.

Но это не все приятные новости – Deezer запускает специальные тарифы для Украины. Поэтому украинцам этот сервис обойдется вдвое дешевле, чем платят во всем мире.

Большинство функций Deezer доступны бесплатно, однако между треками часто появляется реклама, треки воспроизводятся в случайном порядке и недоступна функция офлайн-прослушивания.

Если же вы купите подписку Premium+, она открывает весь спектр возможностей Deezer. Так, во всем мире эта подписка стоит 7 евро в месяц (225 гривен), но для украинцев компания запустила специальный тариф – 3,99 евро (около 130 гривен) в месяц.

При этом первые 30 дней украинцы могут пользоваться сервисом бесплатно.

Также доступен пакет Deezer Family, который объединяет в одном аккаунте до 6 членов семьи, в Украине будет стоить 5,99 евро (около 190 гривен). Украинское направление Deezer возглавит музыкальный редактор Сергей Кейн.

"Deezer заинтересовался в Украине, так как улучшение локализации – один из стратегических приоритетов компании. Физического офиса и команды пока нет, зато появился первый украинский сотрудник. Расширение будет зависеть от востребованности технологии стриминга в стране. В последние несколько месяцев количество украинских подписок на Deezer растет, а значит фундамент заложен", – рассказал Сергей Кейн.

Напомним, Deezer - это сайт для прослушивания музыки. Пользователи могут слушать музыку на разных устройствах онлайн или офлайн. По состоянию на начало 2016 года представлено более 40 миллионов лицензированных треков, более 2 миллионов альбомов и более 100 млн плейлистов.

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Новости культуры, Deezer, Deezer Family, Интернет, Технологии.
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