Группа Rammstein готовится к записи прощального альбома

На официальной странице в Facebook группа опубликовала несколько фотографий из студии с комментарием "Процесс идет".

Последним на данный момент студийным альбомом группы на сегодняшний день остается "Liebe Ist Für Alle Da", вышедший 9 лет назад. В 2011 Rammstein представили сборник лучших песен "Made in Germany", включив туда ранее не издававшийся трек "Mein Land".

Участники группы уже подтверждали ранее, что работают над созданием седьмого альбома, первые сессии звукозаписи состоялись в 2015 году.

В то же время гитарист Рихард Круспе в прошлом году заявил в интервью на фестивале "Resurrection Fest" (Испания) о своем скептическом отношении к возобновлению студийной работы, потому что в прошлый раз группа едва не развалилась во время записи альбома.

Он также отмечал, что предстоящий релиз с высокой долей вероятности станет для Rammstein последним.