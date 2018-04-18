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Группа "Реал О" выпустила новую песню

21:05 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Популярная украинская группа "Реал О" в новом составе выпустила свою новую весеннюю композицию.

Группа "Реал О", продюсером которой является известная певица Наталья Могилевская, в обновленном составе представила свой новый украиноязычный хит.

Трек был опубликован вчера на официальном Yotube-канале группы. “Хто ти?” - это взрывная смесь воздушного весеннего настроения и взрывных танцевальных партий для каждого слушателя Украины.

"Прем’єра від @realo_official - “Хто ти?” . Вмикайте голосніше та рухайтесь з нами у ритмі весни! ", - пишут девушки на своей страничке в Instagram.

Новая песня призывает каждого ее слушателя улыбаться, танцевать и ловить весенние вибрации на одной волне с группой "Реал О".

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Новости культуры, REAL O, Новая песня Реал О, Новый состав группы Реал О, Хто ти.
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