https://telegraf.com.ua/files/2018/04/77_main_new.1518605222-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4016914-gruppa-real-o-vyipustila-novuyu-pesnyu.html
Группа "Реал О" выпустила новую песню
21:05 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Популярная украинская группа "Реал О" в новом составе выпустила свою новую весеннюю композицию.
Группа "Реал О", продюсером которой является известная певица Наталья Могилевская, в обновленном составе представила свой новый украиноязычный хит.
Трек был опубликован вчера на официальном Yotube-канале группы. “Хто ти?” - это взрывная смесь воздушного весеннего настроения и взрывных танцевальных партий для каждого слушателя Украины.
"Прем’єра від @realo_official - “Хто ти?” . Вмикайте голосніше та рухайтесь з нами у ритмі весни! ", - пишут девушки на своей страничке в Instagram.
Новая песня призывает каждого ее слушателя улыбаться, танцевать и ловить весенние вибрации на одной волне с группой "Реал О".
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