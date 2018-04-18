Группа "Реал О" выпустила новую песню

Группа "Реал О", продюсером которой является известная певица Наталья Могилевская, в обновленном составе представила свой новый украиноязычный хит.

Трек был опубликован вчера на официальном Yotube-канале группы. “Хто ти?” - это взрывная смесь воздушного весеннего настроения и взрывных танцевальных партий для каждого слушателя Украины.

"Прем’єра від @realo_official - “Хто ти?” . Вмикайте голосніше та рухайтесь з нами у ритмі весни! ", - пишут девушки на своей страничке в Instagram.

Новая песня призывает каждого ее слушателя улыбаться, танцевать и ловить весенние вибрации на одной волне с группой "Реал О".