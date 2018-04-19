Группа The Hardkiss выпустили новый клип на песню "Мелодія" (Видео)

Группа The Hardkiss, участники которой Юля Санина и Валерий Бебко показали сына, представила видео на песню "Мелодія". Как рассказала фронтвумен The Hardkiss Юля Санина, новый трек - это история о счастливой любви, "это признание девушки, манифест любимому человеку".

"Когда человек влюблен – он никого и ничего вокруг не замечает. Любимый - он единственный в своем роде, он как мелодия звучит во всем вокруг: космосе, сознании, душе. Мне очень хотелось передать в песне, а Валу показать в клипе, что любовь – она очень разная и многогранная.

У каждого в жизни своя мелодия. Для кого-то это любимый человек, для родителей – их дети, для кого-то – лучший друг. Да, кто-то так и не нашел свою мелодию, он одинок. Но он ищет, а когда находит – уходит в нее с головой, погружается в этот Космос", - прокомментировала Санина.

История разворачивается в двух плоскостях. Это Земля, 50-е годы, улица, на которой люди спешат по своим делам и не замечают пришелицу из будущего. Вторая плоскость – это Космос, в котором и разворачивается история любви двух космонавтов. От этой любви все вокруг взрывается и разбивается на атомы.