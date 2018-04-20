Украинская группа Naosleep сняли необыкновенный клип на крыше (Видео)

Молодые музыканты из группы Naosleep, которые были в 2017 году номинированы на музыкальную премию YUNA в категории "Новое дыхание", сняли чувственный клип на свой сингл "Just In Time". Их треки также звучат на интернет радиостанциях Аргентины, Японии и Нидерландов. Клип снимали в течение двух дней на четырех локациях, одна из которых – заброшенная бобслейная трасса в Вышгороде, а также две крыши киевских домов и студия. Некоторые кадры сняты с использованием дрона. Это видео о любви, близости и жизни.

В качестве идейного вдохновителя и режиссера клипа выступила Светлана Рыхлюк, она является вокалисткой группы и автором песен. Песня Just In Time – первый трек из будущего мини-альбома, который был записан при участии симфонического оркестра. Эта композиция посвящена простой истине, о которой легко забыть в быстром ритме урбанистических городов: жить нужно не только планами относительно будущего, но прямо здесь и сейчас, любить и вовремя говорить нужные слова.

Съемки клипа Just In Time начались в пять часов утра на крыше 25-ти этажного здания. Накануне небо было затянуто облаками и шел дождь. В конце концов, съемочную группу все же ждал успех – в пять утра расцвел солнечный рассвет, который сделал атмосферу клипа более сказочной. Несмотря на прохладу, все на площадке были легко одеты, но не испытывали холода, был сумасшедший азарт.

Еще одной из локаций была заброшенная бобслейная трасса в Вышгороде, с которой тоже были связаны отдельные сомнения. Вся команда переживала, что из-за большого количества металла будет трудно управлять дроном. Но и здесь их ждал успех – кадры получились потрясающими. Именно так, сверху эту местность еще никто не снимал.

Главные роли в клипе достались Тоне Руденко и Владиславу Ткачуку. Антонина является идейным лидером и директором проекта Rudenco Dance Company, а Влад его участником. Тоня в прошлом была солисткой балета Раду Поклитару, финалисткой проекта "Танцуют Все", а также хореографом и постановщиком проекта "Майданс" 2-го и 3-го сезонов.