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YouTube удалил клип украинской певицы Sonya Kay

Sonya Kay
18:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: YouTube удалил клип певицы Sonya Kay и обвинил ее в пропаганде сексуального насилия.

После того, как 19 апреля племянница знаменитой Софии Ротару, певица Sonya Kay, презентовала клип на песню "Слухай моє серце", YouTube заблокировал это видео из-за провокационных кадров. О том, что клип был заблокирован, певица написала в своем Facebook.

"Премьера сорвана по техническим причинам. Моя долгожданная видеоработа "Слухай моє серце" была заблокирована. Я потрясена таким решением администрации YouTube. Мы хотели создать красочный клип. Нам это удалось. Да, у нас есть скрытые символы, но они ничего общего с пропагандой насилия не имеют", – прокомментировала Sonya Kay.

Стоит добавить, что сейчас клип "Слухай моє серце" повторно залит на канал, а менеджмент певицы пытается договориться с представителями Google и намерен обжаловать решение видеохостинга.

Клип был снят в стиле art-fashion. Режиссер клипа – Виктор Скуратовский.

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Новости культуры, Sonya Kay, YouTube, Видео, Знаменитость, Певица.
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