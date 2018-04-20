YouTube удалил клип украинской певицы Sonya Kay

После того, как 19 апреля племянница знаменитой Софии Ротару, певица Sonya Kay, презентовала клип на песню "Слухай моє серце", YouTube заблокировал это видео из-за провокационных кадров. О том, что клип был заблокирован, певица написала в своем Facebook.

"Премьера сорвана по техническим причинам. Моя долгожданная видеоработа "Слухай моє серце" была заблокирована. Я потрясена таким решением администрации YouTube. Мы хотели создать красочный клип. Нам это удалось. Да, у нас есть скрытые символы, но они ничего общего с пропагандой насилия не имеют", – прокомментировала Sonya Kay.

Стоит добавить, что сейчас клип "Слухай моє серце" повторно залит на канал, а менеджмент певицы пытается договориться с представителями Google и намерен обжаловать решение видеохостинга.

Клип был снят в стиле art-fashion. Режиссер клипа – Виктор Скуратовский.