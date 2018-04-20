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Умер известный шведский диджей Avicii

Avicii
21:45 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Причина смерти пока не сообщается.

В мае 2017 года умер американский музыкант Крис Корнелл в возрасте 52 лет. Теперь стало известно, что в пятницу, 20 апреля, в Омане в возрасте 28 лет умер шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii (Авичи).

"С глубокой скорбью мы объявляем о смерти Тима Берглинга, также известного как Авичи. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их, необходимо обеспечить конфиденциальность в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет", – цитирует BBC заявление окружения шведского музыканта.

Avicii родился в 1989 году и за свою непродолжительную карьеру дважды был номинирован на "Гремми". Одно время входил в число самых высокооплачиваемых диджеев мира.

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