Умер известный шведский диджей Avicii

В мае 2017 года умер американский музыкант Крис Корнелл в возрасте 52 лет. Теперь стало известно, что в пятницу, 20 апреля, в Омане в возрасте 28 лет умер шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii (Авичи).

"С глубокой скорбью мы объявляем о смерти Тима Берглинга, также известного как Авичи. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их, необходимо обеспечить конфиденциальность в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет", – цитирует BBC заявление окружения шведского музыканта.

Avicii родился в 1989 году и за свою непродолжительную карьеру дважды был номинирован на "Гремми". Одно время входил в число самых высокооплачиваемых диджеев мира.