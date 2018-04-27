Александр Пономарев выпустил новую песню "Море" (Видео)

Украинский певец Александр Пономарев представил свою новую романтическую композицию "Море" и официальное lyric-видео к нему. В среду, 25 апреля, на официальном Youtube-канале народного артиста Украины Александра Пономарева опубликовали видеоработу на новый сингл певца "Море". "Прем‘єра !!! Любі Дівчата ! Бажаю , щоб слова приспіву цієї пісні , Вам казали мінімум раз на рік , а краще більше!", - в своем Instagram музыкант подписал анонс к предстоящей песне. А в припеве исполнитель обещает забрать свою любимую к морю, где есть только солнце и небо. Слова к песне Александр написал совместно с Илоной Бекиш. Кстати, песня является очень актуальной, поскольку приближается пляжный сезон, на время которого большинство поедет "к морю, где есть только солнце и небо".