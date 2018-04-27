Евровидение 2018: в Киеве с 3 мая начнет работать фан-зона

Об этом сообщает UA:Суспільне мовлення. "В главном офисе Общественного, в киевском телецентре "Олівець" на Мельникова, 42, с 3 мая будет работать фан-зона международного песенного конкурса Евровидение 2018", - говорится в сообщении. Действовать фан-зона будет до 16 мая с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Как отмечается, посетители фан-зоны смогут не только поддержать участников нынешнего песенного конкурса, но и увидеть многочисленные фотозоны, принять участие в бесплатных мастер-классах по танцам, вокалу, португальскому языку и пообщаться со звездами украинского шоу-бизнеса.

Согласно сообщению, в течение двух недель фанатов ждут выставка костюмов и наград артистов: награда победительницы Евровидения Русланы, платья Alyosha, Златы Огневич, Гайтаны и Vilna, необычные костюмы группы O.Torvald и других певцов; встречи со звездами украинской эстрады и их автограф-сессии.

Также состоятся тематические лекции от экспертов украинского шоу-бизнеса. Так, бэк-вокалистка Лида Тутуола, которая работала с группой НеАнгелы, Tayanna, Kazka и Гайтаной, проведет урок вокала. Участники рок-группы Kozak System расскажут об отборочном туре Евровидения. А о том, как молодым исполнителям попасть с выступлением на фестивальную сцену, можно будет узнать от креативного директора Аtlas Weekend Влада Фисуна и руководителя фестиваля "Белые Ночи" Ирины Витер.

Также пройдет встреча с Юрием Фракталисом, который покажет мастер-класс по голограммному видео-арту, а основательница первого в Украине музыкального digital-агентства Soundbuzz Дарка Тарковская проведет воркшоп "Direct to Fan. Бизнес-модель музыкантов нового поколения". О "Современном искусстве как средстве коммуникации" посетители смогут узнать на лекции театрального режиссера Сергея Проскурни.

"Будет работать караоке и интерактивные зоны со стендами, где посетители смогут узнать больше об участниках Евровидения, интересные факты и историю конкурса. А большой экран для трансляции прямых эфиров полуфиналов и финала песенного конкурса позволит болеть за любимых исполнителей в кругу друзей и почувствовать атмосферу песенного праздника", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 63-й песенный конкурс Евровидения пройдет в столице Португалии. Два полуфинала и гранд-финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно. Украину на песенном конкурсе в Лиссабоне представит Melovin с песней Under the Ladder. Он выйдет на сцену последним, под номером 18 во втором полуфинале.