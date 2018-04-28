Эд Ширан выпустил новый клип на песню "Happier" (Видео)

Британский поп-музыкант Эд Ширан 27 апреля выпустил новую композицию и видеоработу к ней. "Happier" стала историей о несчастной любви. Известно, что знаменитый исполнитель Эд Ширан готовится к главной роле в новой музыкальной комедии, которая расскажет о легендарной гуппе Beatles. Однако, это не мешает ему работать над созданием новых хитов. Так, на официальном Youtube-канале Эда появилось новое видео на песню "Happier". Главные роли в клипе исполнили не люди, а тряпичные куклы. По сюжету кукла, которая выглядит в точности как Эд Ширан, пытается познакомиться с девушкой-куклой. Однако, девушка встречается с другой куклой. Герой страдает от того, что его возлюбленная ушла с другим, но рад, что она с ним выглядит счастливее. Несмотря на грустный мотив и сюжет песни, у самого Эда в личной жизни все замечательно. В январе этого года он обручился с бывшей хоккеисткой Черри Сиборн.