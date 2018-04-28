Евровидение-2018: организаторы изменили правила подсчета голосов

Пресс-служба конкурса сообщает об этой новости на своей официальной страничке. Отмечается, что теперь во внимание будет браться не личное мнение каждого судьи, а их коллективная оценка.

Раньше голоса подсчитывали по простой схеме вычесления среднего арифметического, теперь оценки жюри будут вычисляться по более сложной схеме. Баллы каждого из членов жюри будут иметь разный вес. Все будет зависеть от позиции, на которую судья поставит участника. Низший балл будет влиять на итоговый результат в меньшей степени, чем высший, как показано на графике.

Так, общее решение судей будет влиять на последующий результат больше, чем мнение каждого члена жюри в отдельности. Это правило ввели для того, чтобы не было ситуаций, когда большинство судей отдают предпочтение одному участнику, а окончательный результат меняется из-за мнение кого-то одного из судей.

"С учетом этого изменения в процедуре голосования жюри мы можем гарантировать, что более высокие оценки песен будут присуждаться согласованно и что мнение группы судей будет цениться выше, чем мнение каждого из них в отдельности", - сообщил супервайзер Евровидения Йон Ула Санн.