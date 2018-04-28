В Мариуполе стартовал знаменитый фестиваль "ГогольFest"

Фестиваль перенесли из Киева чтобы показать, что Мариуполь может стать центром творчества и современного искусства несмотря на то, что расположен в пятнадцати километрах от линии фронта.

Сами горожане признаются – не помнят таких масштабных культурных событий. Открыли фестиваль вчера в центральном парке города. А в целом за 5 дней на восьми локациях состоится более сотни мероприятий – музыкальные и театральные выступления, перфомансы, кинопоказы.

На нынешний Гогольфест съехались сотни участников из Украины, Польши, Литвы, Швейцарии и других стран. Среди главных артистов Dakh Daughters, ДахаБраха, Ріапобой, Kadebostany.

В этом году у нас 8 локаций, 4 из них театральные, 2 музыкальные, 1 кинотеатр. И также во всем центральном пространстве города будут представлены визуальные программы, где художники работали непосредственно с пространством, они приехали не с готовыми проектами, а почувствовали атмосферу города и что-то создали, – рассказала программный директор ГогольFest Анна Басова Фестиваль продлится с 27 апреля по 1 мая.