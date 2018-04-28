Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

В Мариуполе стартовал знаменитый фестиваль "ГогольFest"

ГогольFest
17:57 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Фестиваль "ГогольFest" стартовал в прифронтовом Мариуполе.

Фестиваль перенесли из Киева чтобы показать, что Мариуполь может стать центром творчества и современного искусства несмотря на то, что расположен в пятнадцати километрах от линии фронта.

Сами горожане признаются – не помнят таких масштабных культурных событий. Открыли фестиваль вчера в центральном парке города. А в целом за 5 дней на восьми локациях состоится более сотни мероприятий – музыкальные и театральные выступления, перфомансы, кинопоказы.

На нынешний Гогольфест съехались сотни участников из Украины, Польши, Литвы, Швейцарии и других стран. Среди главных артистов Dakh Daughters, ДахаБраха, Ріапобой, Kadebostany.

В этом году у нас 8 локаций, 4 из них театральные, 2 музыкальные, 1 кинотеатр. И также во всем центральном пространстве города будут представлены визуальные программы, где художники работали непосредственно с пространством, они приехали не с готовыми проектами, а почувствовали атмосферу города и что-то создали, – рассказала программный директор ГогольFest Анна Басова Фестиваль продлится с 27 апреля по 1 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, ГогольFest, ГогольFest 2018, Культура, Мариуполь, Музыка, Фестиваль.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Эд Ширан выпустил новый клип на песню "Happier" (Видео) Потап анонсировал выход новой песни на украинском языке Тина Кароль выпустила новую композицию "Step by Step" (Видео)

Последние новости

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0