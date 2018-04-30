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30 апреля - Международный день джаза

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Международный день джаза
08:28 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости культуры: Первый Международный день джаза прошел в 2012 году.

Первый Международный день джаза (International Jazz Day) прошел в 2012 году. О введении новой даты в календарь и установления её празднования на 30 апреля Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года. Целью праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

В настоящее время многие общественные организации, учебные заведения и частные лица, а также органы государственной власти оказывают поддержку продвижению джаза. И Международный день джаза — один инструмент для этого. Джаз возник в конце 19 — начале 20 века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющей расы и национальности и стирающей границы между людьми и государствами.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова по случаю проведения первого Дня джаза отметила:

«Джаз на протяжении всей своей истории всегда был фактором позитивных преобразований, он остается им и сегодня. Вот почему ЮНЕСКО провозгласила Международный день джаза. Эта музыка, в истоках которой лежит рабство, всегда страстно выступала против всех форм угнетения. Она говорит на языке свободы, который имеет существенное значение для всех культур. ЮНЕСКО руководствуется теми же целями в своих усилиях по наведению мостов диалога и взаимопонимания между всеми культурами и обществами».

Первый день джаза ознаменовался праздничной программой, которая включала в себя живые выступления музыкантов, мастер-классы и круглые столы с участием людей, внесших большой вклад в развитие этого искусства. В последующие годы подобные мероприятия стали традиционными.

Кстати, впервые слово «джаз» было упомянуто в печати 2 апреля 1912 года. А 8 марта 1929 года в Ленинграде прошла премьера представления «Теаджаз» — первая постановка джаз-оркестра Л.Утесова.

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Новости культуры, 30 апреля, День музыки, Джаз, Международный день джаза, Музыка, Праздник.
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