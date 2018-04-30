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"Голос країни" 8 сезон, 14 выпуск: стало известно, кто победил в шоу (Видео)

Голос країни 8 сезон
09:29 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Четырнадцатый выпуск 8 сезона вокального шоу "Голос страны" вышел на экраны канала "1 + 1" 29 апреля в 21:00. Победителем стала Елена Луценко.

В рамках прямого эфира за почетное звание "Голоса страны", 3-месячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру в ЖК "Щасливий" будут бороться Алена Луценко из команды Сергея Бабкина, подопечная Джамалы Анна Тринчер, армянская вокалистка Србуи Саргсян из команды Потапа, а также Андрей Рыбарчук, наставником которого является Тина Кароль.

Суперфинал шоу Голосу країни будет состоять из трех раундов, после каждого из которых проект будет покидать один из исполнителей. Сначала участники споют сольную песню, которую готовили целую неделю. Во время второго раунда вокалисты выйдут на сцену в дуэте со своим наставником.

Третий шаг является решающим - участники снова споют песню со "слепых прослушиваний". Линии для голосования будут открываться трижды за эфир, а после каждого этапа, голоса зрителей будут обнуляться. Голосование за своих любимцев будет возможным еще до начала выступления участников, как только ведущие в прямом эфире объявят об открытии линий для голосования.

Вокальный вечер откроют финалисты восьмого сезона с общей композицией Aerosmith "Dream on".Кроме этого, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер будет бороться за победу с танцевальным номером-бродвеем, Алена Луценко споет любимую песню своей бабушки, Андрей Рыбарчук выступит в сопровождении шести акустических гитар, а Србуи Саргсян готовит номер, посвященный важным событиям в мировой истории.

Номер открытия – "Dream on" – финал – Голос страны 8 сезон

Андрей Рибарчук – "Ніч яка місячна" – финал – Голос страны 8 сезон

Анна Тринчер – "Candyman" – финал – Голос страны 8 сезон

Елена Луценко – "Ой, у вишневому саду" – финал – Голос страны 8 сезон

Андрей Рибарчук – "Закрили твої очі"– финал – Голос страны 8 сезон

Елена Луценко – "Колискова зорі" – финал – Голос страны 8 сезон

Также зрителей ждет премьера летней песни от группы MOZGI, выступление тренеров шоу Голосу країни Джамалы и Сергея Бабкина с их новыми композициями, а также выступления суперфиналистки "Голосу країни-7" INGRET и суперфиналиста "Голосу країни-6" LAUD (Влад Каращук).

MOZGI – "Влажный Пляжный Движ" – финал – Голос страны 8 сезон

Выступления участников с их тренерами 

Елена Луценко и Сергей Бабкин – "Червона рута" – финал – Голос страны 8 сезон

Анна Тринчер и Джамала – "Crazy in love" – финал – Голос страны 8 сезон

Андрей Рибарчук и Тина Кароль – "Космічні почуття" – финал – Голос страны 8 сезон

LAUD – "Вигадав" – финал – Голос страны 8 сезон

INGRET – "В Небо" – финал – Голос страны 8 сезон

Победитель Голос страны 8 сезон – Елена Луценко – видео выступления

Номер оказался невероятно эффектным. Поздравляем Елену с победой в шоу!

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