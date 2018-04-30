Группа KAZKA выпустила первый альбом (Видео)

Украинская группа KAZKA, которая не так давно принимала участие в отборочной гонке за участие в песенном конкурсе Евровидение, выпустили дебютный альбом.Альбом получил название "KARMA" и стал первой полноформатной работой музыкальной группы. "KARMA" - это билет в кинотеатр на захватывающий фильм о любви. Прослушать альбом полностью - как посмотреть это кино, окунуться в настоящую романтическую драму и узнать себя в главной героини. "Каждая песня - не выдуманная история, тонкая и открытая, честная и захватывающая. В каждой истории - правда умноженная на чувства. В каждой - ты познаешь себя, потому что KAZKA не боится откровенно говорить о настоящем, больной, скрыто", - говорят артисты о своей песне.