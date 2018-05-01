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Двухлетний гений-барабанщик "взорвал" Сеть (Видео)

Двухлетний гений-барабанщик
10:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Ребенок мастерски играет на импровизированной ударной установке.

Двухлетний малыш по имени Леннокс покорил сеть виртуозным владением барабанными палочками. В сети появилась запись, на которой чернокожий ребенок мастерски играет на импровизированной ударной установке и уже сейчас демонстрирует потрясающее чувство ритма. По утверждению очевидцев, даже лучше некоторых взрослых.

Авторы невероятного ролика задумались, что стало бы с малышом, если бы у него появились настоящие барабаны и учитель.

Напомним, мы делали замечательную видеоподборку с малышами.

Малыши очень трогательно реагируют на музыку, которая звучит на записях в Youtube. Кто-то из них плачет, услышав голос матери, кто-то веселится под популярные песни. Но в любом случае никто не остается равнодушным. Ведь в таком возрасте нет смущения перед камерой или окружением.

Кроме этого, мы писали, что поющий отец расплакался из-за реакции глухого сына.

25-летний Зак Оксендин опубликовал видео, на котором его глухой сын улыбается на звук голоса отца.

Мальчик родился на 23-й неделе и весил всего 900 грамм. В утробе матери у малыша произошло кровотечение, и это сильно повлияло на его здоровье. В результате у мальчика церебральный паралич, больные легкие и глухота.

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Новости культуры, Барабанщик, Видео, Двухлетний гений-барабанщик, Музыка, Ребенок, Сеть.
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