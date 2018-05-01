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С 1 мая со столичных фонтанов будет звучать Джамала и "Океан Эльзы"

Фонтан
14:47 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: С 1 мая в Киеве официально открывается сезон работы фонтанов после зимнего периода.

Музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился. Теперь там будут звучать песни Джамалы, "Бумбокса", "Океана Эльзы" и других исполнителей.

Об этом сообщают в пресс-центре Киевской городской государственной администрации.

Столичные фонтаны, расположенные в центральной части города, будут работать с 1 мая и до 30 сентября. Свето-музыкальное представление будет проходить ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00, – говорится в сообщении.

Также в КГГА отмечают, что музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился. В частности, киевляне и гости столицы смогут услышать такие композиции: Бумбокс – "Злива", Океан Эльзы – "Майже весна", Elvis Presley – "A Little Less Conversation", Джамала – "1944", Pianoboy – "Кохання", The Hardkiss – "Журавлі", Queen – "I want to break free", Shirley Bassey – "History Repeating" и другие.

Добавим, в прошлом году была проведена реконструкция фонтанного комплекса, который состоит из одного "Большого" и шести "Малых" фонтанов. До этого времени комплекс не функционировал почти три года.

Также за последние два года в акватории Русановского канала был построен новый фонтанный комплекс, который состоит из двенадцати отдельных фонтанов.

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Новости культуры, 1 мая, Джамала, Киев, Музыка, Океан Эльзы, Фанаты, Фонтан.
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