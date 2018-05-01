Организаторы Евровидения-2018 назвали членов жюри

Как отмечается, в целом в список жюри вошли 215 представителей из 43 стран.

Певицы Христина Соловий, Alloise, радиоведущий Денис Жупник, музыкальные продюсеры Виталий Климов и Артур Даниэлян будут судить участников от Украины.

Каждому члену жюри предложат оценить вокальные возможности исполнителя, исполнение на сцене, композицию, оригинальность песни и общее впечатление.

Сообщается, что самому молодому судье - 16 лет, он из Эстонии. Самому старшему - 74 года, он является представителем хорватского жюри. Среди 215 судей - 102 женщины и 113 мужчин.

Интересно, что Грузия, Литва и Черногория вообще пригласили профессоров в состав своего жюри.

Победитель конкурса "Евровидения-2018" будет определен путем зрительского голосования.

63-и песенный конкурс "Евровидение" будет проходить 8, 10 и 12 мая. Украину будет представлять исполнитель Melovin с песней "Under The Ladder". Он выйдет на сцену последним, под номером 18, во втором полуфинале.