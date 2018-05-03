Евровидение 2018: MELOVIN провел первую репетицию конкурсного номера в Лиссабоне

Репетиция состоялась в Лиссабоне, где в этом году пройдет Евровидение-2018.

Ключевым в номере певца, как и во время национального отбора, остался рояль, к которому украинец вернулся в конце своего номера. Также MELOVIN использовал прием сброса пиджака, знакомый по национальному отбору. К роялю певец возвращался по лестнице, котора после шагов начинала гореть.

Видео репетиции MELOVIN в Лиссабоне:

Напомним, согласно официальным прогнозам букмекеров, MELOVIN имеет шанс попасть в финал конкурса. На песенном конкурсе Украина выступит последней во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Украинскому певцу прогнозируют во втором полуфинале третье место, а это означает, что у артиста есть шансы пройти в финал Евровидения-2018.