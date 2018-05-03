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Евровидение 2018: MELOVIN провел первую репетицию конкурсного номера в Лиссабоне

MELOVIN
11:40 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN провел первую репетицию своего номера.

Репетиция состоялась в Лиссабоне, где в этом году пройдет Евровидение-2018.

Ключевым в номере певца, как и во время национального отбора, остался рояль, к которому украинец вернулся в конце своего номера. Также MELOVIN использовал прием сброса пиджака, знакомый по национальному отбору. К роялю певец возвращался по лестнице, котора после шагов начинала гореть.

Видео репетиции MELOVIN в Лиссабоне:

Напомним, согласно официальным прогнозам букмекеров, MELOVIN имеет шанс попасть в финал конкурса. На песенном конкурсе Украина выступит последней во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Украинскому певцу прогнозируют во втором полуфинале третье место, а это означает, что у артиста есть шансы пройти в финал Евровидения-2018.

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Новости культуры, MELOVIN, Евровидение 2018, Певец MELOVIN, Украина на Евровидении 2018.
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