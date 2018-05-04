Кристина Агилера впервые за 6 лет выпустила новый клип (Видео)

Американская звезда Кристина Агилера, которая снялась без макияжа для известного журнала, услышала мольбы своих поклонников. Впервые за последние шесть лет певица выпустила новую композицию "Accelerate" и клип к ней. И так, чтобы фанатам не показалось мало, 37-летняя Кристина сняла довольно провокационное видео. В нем звезда сначала макает язык в молоко, которое затем медленно стекает по ее подбородку. Потом Агилера предстает в мужском костюме без нижнего белья. Далее артистка демонстрирует обнаженную грудь, заклеенную скотчем. Также в видео присутствуют кадры, где Кристину обливают гелем, который она потом медленно облизывает, так же исполнительница облизала и блестки. Видео получилось более чем эротическим, его запросто можно спутать с фильмом для взрослых. Заметим, что песня Accelerate вошла в новый альбом Агилеры "Liberation", который увидит мир 15 июня.