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Евровидение 2018: букмекеры поделились прогнозами на первый полуфинал
09:54 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Фаворитом стала участница Netta, которая представит Израиль.
Букмекеры оценили шансы участников первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2018, которой пройдет в Лиссабоне 8 мая, и назвали фаворита.
В первом полуфинале выступит 19 участников и только 10 из них пройдут в финал. Букмекеры дали прогноз на десятку финалистов.
Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом первого этапа конкурса стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Яркая девушка с нестандартной внешностью выступит на Евровидении с зажигательной песней Toy.
В десятку также вошли участники из Кипра, Чехии, Эстонии, Болгарии, Греции, Австрии, Бельгии, Армении и Литвы.
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