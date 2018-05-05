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Евровидение 2018: букмекеры поделились прогнозами на первый полуфинал
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Евровидение 2018: букмекеры поделились прогнозами на первый полуфинал

Евровидение 2018
09:54 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Фаворитом стала участница Netta, которая представит Израиль.

Букмекеры оценили шансы участников первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2018, которой пройдет в Лиссабоне 8 мая, и назвали фаворита.

В первом полуфинале выступит 19 участников и только 10 из них пройдут в финал. Букмекеры дали прогноз на десятку финалистов.

Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом первого этапа конкурса стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Яркая девушка с нестандартной внешностью выступит на Евровидении с зажигательной песней Toy.

В десятку также вошли участники из Кипра, Чехии, Эстонии, Болгарии, Греции, Австрии, Бельгии, Армении и Литвы.

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Все по теме:

Новости культуры, Букмекеры, Евровидение 2018, Первый полуфинал, Фавориты первого полуфинала.
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