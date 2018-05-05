Евровидение 2018: букмекеры поделились прогнозами на первый полуфинал

Букмекеры оценили шансы участников первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2018, которой пройдет в Лиссабоне 8 мая, и назвали фаворита.

В первом полуфинале выступит 19 участников и только 10 из них пройдут в финал. Букмекеры дали прогноз на десятку финалистов.

Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом первого этапа конкурса стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Яркая девушка с нестандартной внешностью выступит на Евровидении с зажигательной песней Toy.

В десятку также вошли участники из Кипра, Чехии, Эстонии, Болгарии, Греции, Австрии, Бельгии, Армении и Литвы.