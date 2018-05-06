Евровидение 2018: Верка Сердючка записала видеообращение к MELOVIN (Видео)

Композитор и певец Андрей Данилко, который принимал участие в Евровидении 2007 и был судьей на Нацотборе, записал забавное видео для MELOVIN'а. Для этого артист примерил образ Верки Сердючки. Видео представили организаторы конкурса во время пресс-конференции украинца. Это стало настоящим сюрпризом для самого MELOVIN'а, который с радостью отвечал на вопросы журналистов в Лиссабоне. На кадрах Верка Сердючка и ее "мама" надели вышиванки. Артист дополнил свой образ серебряной звездой, с которой выступал во время Евровидения в 2007 году. А вот "мама" Верки Сердючки насмешила всех своим видом. На очки женщина прикрепила муляж глаза, пытаясь воссоздать стиль MELOVIN'а, который носит линзу. "MELOVIN, спасибо, что ты появился в нашей жизни, потому что после победы Кончиты Вурст моя мама 3 года ходила с бородой. Тебе желаем хорошо выступить, не думать о ни про какое первое место, просто на сцене наслаждаться и поджечь всех к черту", – пожелала Верка Сердючка. Звезда анонсировала, что будет поддерживать украинца во время его выступления в полуфинале, которое состоится 10 мая. Певец будет сидеть в первом ряду и болеть за MELOVIN'а.