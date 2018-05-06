Евровидение 2018: церемония открытия (Онлайн)

Сегодня, 6 мая, в Лиссабоне стартовала церемония открытия Евровидения 2018.

Церемония проходит в Парке наций, на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Всего участвуют в музыкальном состязании 43 страны.

Организаторы заявили, что в этом году вместо "красной дорожки" будет "голубая дорожка".

Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.

Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки Melovin будет петь последним.