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Евровидение 2018: церемония открытия (Онлайн)

Евровидение 2018
19:20 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости культуры: В столице Португалии Лиссабоне проходит торжественная церемония открытия Международного песенного конкурса "Евровидение-2018".

Сегодня, 6 мая, в Лиссабоне стартовала церемония открытия Евровидения 2018. 

Церемония проходит в Парке наций, на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Всего участвуют в музыкальном состязании 43 страны.

Евровидение 2018: кто выступит в первом полуфинале конкурса

Организаторы заявили, что в этом году вместо "красной дорожки" будет "голубая дорожка".

Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.

Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки Melovin будет петь последним.

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Все по теме:

Новости культуры, MELOVIN, Under The Ladder, Видео, Евровидение 2018, Песенный конкурс, Украина на Евровидении 2018, Церемония открытия.
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