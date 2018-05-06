В Лиссабоне открыли Евровидение-2018

В португальской столице - Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса “Евровидение-2018”.

Мероприятие транслировали на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Церемония состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участников "Евровидения" встречали четверо ведущих.

В этом году организаторы Евровидения заменили традиционную красную дорожку на голубую, учитывая тематику нынешнего конкурса, который посвящен океану.

Украинский певец Melovin появился на открытии Евровидения-2018, выйдя на голубую дорожку в солнцезащитных очках. Вероятно, певец намерен полностью раскрыть образ со "вставным" глазом непосредственно во время выступления.

Артист отвечал на вопросы ведущих с переводчиком. Он был облачен в костюм в черном цвете, дополнив образ эффектными аксессуарами.

Как сообщалось, Украину на “Евровидении-2018” он будет представлять с песней "Under the Ladder".

Первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, и его будет закрывать выступление украинского исполнителя. Финал конкурса - 12 мая. В этот день в Лиссабоне выступит украинская певица, победительница “Евровидения-2004” Руслана Лыжичко. На сцене Eurovision Village она представит свою новую песню .