Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На Донбассе военные подорвались на взрывчатке: один погиб, двое ранены
Украинские военные попали в засаду, есть погибшие
Новости: В Лиссабоне открыли Евровидение-2018
В Лиссабоне открыли Евровидение-2018
Новости: Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Новости: Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
X

В Лиссабоне открыли Евровидение-2018

Смотрите фото (3)
22:25 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Сегодня, 6 мая, в Лиссабоне официально открыли песенный конкурс "Евровидение-2018".

В португальской столице - Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса “Евровидение-2018”.

Мероприятие транслировали на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Церемония состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участников "Евровидения" встречали четверо ведущих.

В этом году организаторы Евровидения заменили традиционную красную дорожку на голубую, учитывая тематику нынешнего конкурса, который посвящен океану.

Евровидение 2018: кто выступит в первом полуфинале конкурса

Украинский певец Melovin появился на открытии Евровидения-2018, выйдя на голубую дорожку в солнцезащитных очках. Вероятно, певец намерен полностью раскрыть образ со "вставным" глазом непосредственно во время выступления.

Артист отвечал на вопросы ведущих с переводчиком. Он был облачен в костюм в черном цвете, дополнив образ эффектными аксессуарами.

Как сообщалось, Украину на “Евровидении-2018” он будет представлять с песней "Under the Ladder".

Первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, и его будет закрывать выступление украинского исполнителя. Финал конкурса - 12 мая. В этот день в Лиссабоне выступит украинская певица, победительница “Евровидения-2004” Руслана Лыжичко. На сцене Eurovision Village она представит свою новую песню .

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Евровидение, Евровидение 2018, Лиссабон, Первый полуфинал, Первый полуфинал Евровидения, Португалия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Евровидение 2018: кто выступит в первом полуфинале конкурса Евровидения 2018: список участников первого полуфинала Евровидение 2018: букмекеры поделились прогнозами на первый полуфинал

Последние новости

Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи Рафаилов жестко раскритиковал ТК "Футбол"
Сегодня читают
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
03 Головкин - Мартиросян: полное видео боя
04 ВКУ поддерживает украинскую автокефалию УПЦ
05 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
Новости сегодня
22:48 В Москве прошла еще одна акция против инаугурации Путина
22:43 Натурщицы, которые позировали знаменитым художникам (Фото)
22:40 В Нигерии вооруженные нападавшие убили в селе более 50 человек
22:33 Китайцы снова стали лучшими в мире в настольном теннисе
22:32 В Совете Европы отреагировали на массовые задержания на протестах в России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украины
Новости: Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии
Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии
Добавить комментарий
0