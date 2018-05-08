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Руслана готовит живое шоу в день финала Евровидения-2018

Руслана
02:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Концерт состоится в субботу, 12 мая, в 18:00 по местному времени.

Украинская певица, победительница Евровидения-2004 Руслана выступит с живым шоу на главной площади Лиссабона в день финала Евровидения-2018.

Концерт состоится в субботу, 12 мая, в 18:00 по местному времени под открытым небом на главной сцене фанзоны конкурса (Eurovision Village) на легендарной площади Праса-ду-Комерсиу в центре португальской столицы, пишет НВ.

"Для Лиссабона Руслана приготовила современную программу с использованием экзотических инструментов, живого рок-шоу, авторской интерпретацией древних ритуалов, уникальной вокальной и танцевальной манеры", - говорится в сообщении.

В своем новом шоу певица обратится к поклонникам конкурса с важным месседжем – необходимости перехода к возобновляемым источникам энергии: “Евровидение имеет огромную аудиторию и влияние. Его миссией может стать популяризация в мире прогрессивных ценностей. Возобновляемые источники энергии – это чистая энергия стихий, энергия исцеления для планеты и человечества, энергия мира”.

Кроме того, специально для выступления в рамках Евровидения-2018 Руслана готовит дуэт со всемирно известным украинским музыкантом, имя которого будет объявлено 11 мая.

Первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2018 состоится в Лиссабоне (Португалия) 8 мая, второй полуфинал - 10 мая, а финал - 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.

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Новости культуры, Евровидения-2018, Концерт, Лиссабон, Португалия, Руслана.
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