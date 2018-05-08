MELOVIN вживую выступил перед зрителями в Лиссабоне (Видео)

В понедельник 7 мая вечером, представитель от Украины MELOVIN на конкурсе "Евровидение-2018" дал небольшое выступление в фан-зоне "Евровидения-2018".

MELOVIN выступил на Террейро-ду-Пасу (Дворцовой площади) в Лиссабоне и спел 4 песни.

Среди них была легендарная Under The Ladder и еще одна - на украинском языке.

Поклонники пришли в восторг от выступления укранского участника Евровидения-2018.

MELOVIN выступит во втором полуфинале "Евровидения-2018", который состоится 10 мая. Первый полуфинал стартует 8 мая. Финал состоится 12 мая.