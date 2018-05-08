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MELOVIN вживую выступил перед зрителями в Лиссабоне (Видео)

MELOVIN
10:59 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: MELOVIN выступил вживую в Еврогородке в Лиссабоне, чтобы подогреть фанатов перед будущим выступлением в полуфинале Евровидеия-2018.

В понедельник 7 мая вечером, представитель от Украины MELOVIN на конкурсе "Евровидение-2018" дал небольшое выступление в фан-зоне "Евровидения-2018".

MELOVIN выступил на Террейро-ду-Пасу (Дворцовой площади) в Лиссабоне и спел 4 песни.

Среди них была легендарная Under The Ladder и еще одна - на украинском языке.

Поклонники пришли в восторг от выступления укранского участника Евровидения-2018.

MELOVIN выступит во втором полуфинале "Евровидения-2018", который состоится 10 мая. Первый полуфинал стартует 8 мая. Финал состоится 12 мая.

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Новости культуры, MELOVIN, Видео, Выступление, Евровидение, Евровидение 2018.
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