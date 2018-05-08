https://telegraf.com.ua/files/2018/05/b8166d926c27e47f6048c29c7d045f44-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4051128-melovin-vzhivuyu-vyistupil-pered-zritelyami-v-lissabone-video.html
MELOVIN вживую выступил перед зрителями в Лиссабоне (Видео)
10:59 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: MELOVIN выступил вживую в Еврогородке в Лиссабоне, чтобы подогреть фанатов перед будущим выступлением в полуфинале Евровидеия-2018.
В понедельник 7 мая вечером, представитель от Украины MELOVIN на конкурсе "Евровидение-2018" дал небольшое выступление в фан-зоне "Евровидения-2018".
MELOVIN выступил на Террейро-ду-Пасу (Дворцовой площади) в Лиссабоне и спел 4 песни.
Среди них была легендарная Under The Ladder и еще одна - на украинском языке.
Поклонники пришли в восторг от выступления укранского участника Евровидения-2018.
MELOVIN выступит во втором полуфинале "Евровидения-2018", который состоится 10 мая. Первый полуфинал стартует 8 мая. Финал состоится 12 мая.
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