"Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер, который огласят в прямом эфире.

Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Напомним, что два года назад изменили систему подсчета голосов. Раньше результат участников складывался из итогов голосования жюри и зрителей, теперь же судьи и поклонники будут оценивать исполнителей по отдельности.

Благодаря новой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

Как в полуфинале, так и в финале, результаты голосования Национального жюри страны должны определяться таким образом: