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"Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование

"Евровидение 2018"
14:40 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Украина может голосовать только во втором полуфинале, так определила жеребьевка.

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер, который огласят в прямом эфире.

Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018" Читать полностью

Напомним, что два года назад изменили систему подсчета голосов. Раньше результат участников складывался из итогов голосования жюри и зрителей, теперь же судьи и поклонники будут оценивать исполнителей по отдельности.

Благодаря новой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

Как в полуфинале, так и в финале, результаты голосования Национального жюри страны должны определяться таким образом:

  • 12 баллов – песня, что получила высшую оценку;
  • 10 баллов – песня, которая занимает второе место;
  • 8 баллов – песня, занявшая третье место;
  • 7 баллов – четвертое место и так далее.
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