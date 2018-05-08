"Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
Новости культуры: Украина может голосовать только во втором полуфинале, так определила жеребьевка.
Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер, который огласят в прямом эфире.
Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.
Напомним, что два года назад изменили систему подсчета голосов. Раньше результат участников складывался из итогов голосования жюри и зрителей, теперь же судьи и поклонники будут оценивать исполнителей по отдельности.
Благодаря новой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.
Как в полуфинале, так и в финале, результаты голосования Национального жюри страны должны определяться таким образом:
- 12 баллов – песня, что получила высшую оценку;
- 10 баллов – песня, которая занимает второе место;
- 8 баллов – песня, занявшая третье место;
- 7 баллов – четвертое место и так далее.