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Названа лучшая песня всех времен (Видео)

Эд Ширан
11:25 Сегодня Телеграф
obozrevatel.com
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Слушатели британской радиостанции Smooth Radio составили рейтинг 500 лучших песен всех времен.

На вершине чарта оказался певец Эд Ширан и один из его хитов "Perfect". Всего же в рейтинг, опубликованный на официальном сайте радиостанции, вошли четыре песни 27-летнего артиста, три из них оказались в первой двадцатке.

"Perfect" Эда Ширана стала хитом и на YouTube, где с осени 2017 года собрала более миллиарда просмотров.

Самым популярным исполнителем признали хитмейкера Джорджа Майкла, который внезапно скончался в декабре 2016-го на 54 году жизни. В рейтинг вошли сразу 20 треков певца, а хиты "Careless Whisper" и "A Different Corner" заняли вторую и третью позиции.

Что же касается исполнительниц, самыми популярными в рейтинге топ-500 оказались Адель и Уитни Хьюстон.

Самой востребованной группой назвали ABBA: среди 500 отмеченных песен оказалось 15 треков шведского квартета.

В частности, хит "Dancing Queen" оказался на шестом месте.

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Новости культуры, "Perfect", A Different Corner, Careless Whisper, АББА, Адель, Джордж Майкл, Песня, Рейтинг, Уитни Хьюстон, Эд Ширан.
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