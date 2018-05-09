Названа лучшая песня всех времен (Видео)

На вершине чарта оказался певец Эд Ширан и один из его хитов "Perfect". Всего же в рейтинг, опубликованный на официальном сайте радиостанции, вошли четыре песни 27-летнего артиста, три из них оказались в первой двадцатке.

"Perfect" Эда Ширана стала хитом и на YouTube, где с осени 2017 года собрала более миллиарда просмотров.

Самым популярным исполнителем признали хитмейкера Джорджа Майкла, который внезапно скончался в декабре 2016-го на 54 году жизни. В рейтинг вошли сразу 20 треков певца, а хиты "Careless Whisper" и "A Different Corner" заняли вторую и третью позиции.

Что же касается исполнительниц, самыми популярными в рейтинге топ-500 оказались Адель и Уитни Хьюстон.

Самой востребованной группой назвали ABBA: среди 500 отмеченных песен оказалось 15 треков шведского квартета.

В частности, хит "Dancing Queen" оказался на шестом месте.