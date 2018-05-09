Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нормандский формат без Путина: о чем будут говорить Порошенко, Меркель и Макрон
Нормандский формат без Путина: о чем будут говорить Порошенко, Меркель и Макрон
Новости: Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
Новости: Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
Новости: Сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения 2018"
Сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения 2018"
X

Евровидение 2018: букмекеры назвали новых фаворитов

Евровидение 2018
21:25 Ср, 9 Май 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости культуры: После первого полуфинала фаворитом стали участницы из Кипра Элени Форейре.

Букмекеры прогнозируют победу участницы из Кипра Элени Форейре, также в тройку фаворитов вошли Александр Рыбак из Норвегии и Нетта из Израиля, об этом свидетельствует сводка данных главных букмекерских контор.

Португалия в этом году впервые принимает "Евровидение". Первый полуфинал международного конкурса состоялся во вторник на лиссабонской арене Altice. На сцену вышли представители 19 стран, но лишь десять из них продолжат борьбу в финале, который состоится уже в эту субботу. Наибольшую поддержку зрителей и жюри получили представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы.

После первого полуфинала фаворитом букмекеров стала Форейре, которая выступает с песней Fuego. Вторую строчку рейтинга по сводным данным десяти букмекерских контор занимает Рыбак, который в 2009 году стал победителем конкурса. На "Евровидение"-2018 артист привез композицию How to write a song, с ней он выступит во втором полуфинале в четверг. На третьем месте оказалась Нетта с песней Toy.

Также в первую десятку вошли представители Франции, Швеции, Литвы, Эстонии, Чехии, Болгарии и Молдавы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Букмекеры, Евровидение 2018, Кипр, Новые фавориты Евровидения 2018, Элени Форейре.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Евровидение 2018: победители первого полуфинала Евровидение 2018: первый полуфинал (Видео) Злата Огневич назвала своих фаворитов на Евровидении 2018

Последние новости

Тайсон Фьюри сбросил более 50 кг к грядущему бою В российском колледже студент устроил стрельбу, есть раненые Юбэнк - первый кандидат на замену Гроувза в финале WBSS
Сегодня читают
01 Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
02 "Шахтер" - победитель Кубка Украины
03 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
04 Супрун развенчала еще один миф
05 Москва отреагировала на новые санкции США
Новости сегодня
11:15 В Крыму снова обыски у крымских татар, есть задержанные
11:04 Современные аэропорты, которые поражают своей архитектурой (Фото)
11:04 "Мари Иньеста": футболисты Барселоны вышли на матч в необычных футболках
10:48 Ломаченко накануне боя с Линаресом провел открытую тренировку (Видео)
10:45 Строительство Керченского моста: СМИ назвали дату открытия
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном
Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном
Новости: Австралия выделит миллионы на расследование катастрофы МН17
Австралия выделит миллионы на расследование катастрофы МН17
Новости: Супрун развенчала еще один миф
Супрун развенчала еще один миф
Новости: Миранда Керр стала мамой во второй раз
Миранда Керр стала мамой во второй раз
Добавить комментарий
0