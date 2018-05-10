Сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения 2018"

Прямой эфир будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на телеканале UA: Первый.

Комментировать прямой эфир будут ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на Евровидении-2010 Alyosha. Видео из комментаторской студии будет транслироваться вживую на страницах UA:Евровидение и UA:Перший в Facebook, а также на YouTube-канале UA:Перший.

Кроме того, во время трансляции можно будет задать вопросы комментаторам в YouTube-чате.

Во втором полуфинале за победу будут бороться 18 участников. Последовательность выступлений следующая:

1 Alexander Rybak (Норвегия) с песней "that's How You Write А Song"

2 The Humans (Румыния) с песней "Goodbye"

3 Sanja Ilić & Balkanika (Сербия) с песней "Nova deca"

4 Jessika feat. Jenifer Brening (Сан-Марино) с песней "Who We Are"

5 Rasmussen (Дания) с песней "Higher Ground"

6 Julia Samoylova (Россия) с песней "I Will not Break"

7 DoReDos (Молдова) с песней "My Lucky Day"

8 Waylon (Нидерланды) с песней "Outlaw in ’Em"

9 Jessica Mauboy (Австралия) с песней "We Got Love"

10 Ethno-Jazz Band Iriao (Грузия) с песней "For You"

11 Gromee feat. Lukas Meijer (Польша) с песней "Light Me Up"

12 Сhristabelle (Мальта) с песней "Taboo"

13 AWS (Венгрия) с песней "Viszlát nyár"

14 Laura Rizzotto (Латвия) с песней "Funny Girl"

15 Benjamin Ingrosso (Швеция) с песней "Dance You Off"

16 Vanja Radovanovic (Черногория) с песней "Inje"

17 Lea Sirk (Словения) с песней "Hvala, ne!"

18 MELOVIN (Украина) с песней "Under the Ladder"