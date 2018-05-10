Букмекеры сообщили, что у Melovin'а есть большие шансы на выход в финал "Евровидения"

Представитель Украины на "Евровидении-2018" Melovin с песней "Under The Ladder" имеет хорошие шансы на выход в финал конкурса.

Компания William Hill ставит певца на второе место вместе с Молдвою и Швецией среди 18 участников второго полуфинала, Betfair – на пятое, а Unibet – на шестое. Всего в финал выйдут представители 10 стран.

По мнению всех трех букмекерских компаний, в финале, кроме украинца, мы услышим Норвегию, Швецию, Австралию, Молдову, Польшу, Венгрию, Нидерланды, Данию и Латвию.