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Букмекеры сообщили, что у Melovin'а есть большие шансы на выход в финал "Евровидения"
10:27 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: Второй полуфинал "Евровидения" состоится 10 мая в столице Португалии Лиссабоне. Украинец выступит последним.
Представитель Украины на "Евровидении-2018" Melovin с песней "Under The Ladder" имеет хорошие шансы на выход в финал конкурса.
Компания William Hill ставит певца на второе место вместе с Молдвою и Швецией среди 18 участников второго полуфинала, Betfair – на пятое, а Unibet – на шестое. Всего в финал выйдут представители 10 стран.
По мнению всех трех букмекерских компаний, в финале, кроме украинца, мы услышим Норвегию, Швецию, Австралию, Молдову, Польшу, Венгрию, Нидерланды, Данию и Латвию.
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