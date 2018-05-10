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Букмекеры сообщили, что у Melovin'а есть большие шансы на выход в финал "Евровидения"

Melovin
10:27 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Второй полуфинал "Евровидения" состоится 10 мая в столице Португалии Лиссабоне. Украинец выступит последним.

Представитель Украины на "Евровидении-2018" Melovin с песней "Under The Ladder" имеет хорошие шансы на выход в финал конкурса.

Компания William Hill ставит певца на второе место вместе с Молдвою и Швецией среди 18 участников второго полуфинала, Betfair – на пятое, а Unibet – на шестое. Всего в финал выйдут представители 10 стран.

По мнению всех трех букмекерских компаний, в финале, кроме украинца, мы услышим Норвегию, Швецию, Австралию, Молдову, Польшу, Венгрию, Нидерланды, Данию и Латвию.

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Новости культуры, MELOVIN, Букмекеры, Видео, Евровидения, Евровидения-2018, Финал.
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